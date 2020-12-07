Подборка сообщений о Китае

07.12.2020, 5:50, Разное

Eurasianet

Китай – неожиданный победитель в Карабахской войне

Война, разгоревшаяся далеко от границ КНР, может помочь инициативе «Пояс и путь» и дать Китаю дополнительные рычаги воздействия на Иран.

Нима Хоррами Dec 3, 2020

Си Цзиньпин на встрече с верховным лидером Али Хаменеи во время визита в Тегеран в январе 2016 года. (Фото: Khamenei.ir)

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Заключенное в ноябре при посредничестве РФ соглашение о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном включало положение о строительстве дороги, которая позволит Азербайджану получить доступ к своему эксклаву Нахичевань через территорию Армении.

Нахичевань граничит с Турцией. Таким образом, дорога, по всей видимости, будет стимулировать торговлю между близкими партнерами Турцией и Азербайджаном, одновременно снижая роль Ирана в региональных транспортных сетях.

Но в конечном итоге неожиданным победителем в шестинедельной карабахской войне может стать именно Китай с его амбициозной инициативой «Пояс и путь».

На протяжении большей части десятилетия Пекин прокладывал транспортные маршруты в Европу в обход России. Один из сухопутных маршрутов идет из Казахстана в Азербайджан через Каспийское море, и далее в Грузию, Турцию и, в конечном итоге, Европу.

Коридор между Нахичеванью и основной территорией Азербайджана через юг Армении (обозначенный на карте ниже фиолетовой пунктирной линией) предоставит Пекину еще один маршрут в Европу на Южном Кавказе, в дополнение к тому, что уже пролегает через территорию Грузии.

Договор о прекращении огня, несомненно, был на руку Москве. РФ получила право ввести войска в еще один район Южного Кавказа. Около 2 тысяч российских солдат будут служить миротворцами на оставшейся территории Нагорного Карабаха, который де-юре является территорией Азербайджана, но населен этническими армянами. Кроме того, российские пограничники будут гарантировать безопасность транзита по дороге через юг Армении. С точки зрения Пекина, это поможет лучше защитить его грузы.

Китай никогда не проявлял интереса к оспариванию роли РФ в сфере безопасности на территории бывшего СССР. Вместо того, чтобы связываться с Москвой в военных вопросах, Пекин предпочел бы, чтобы Южный Кавказ стал напоминать Центральную Азию – регион, поддерживающий традиционные связи с Россией, но также широко распахнувший двери для китайского бизнеса. Подобный подход дает КНР дополнительный плюс на нестабильном Кавказе: поскольку Китай сосредоточен на торговле и инвестициях, никто не ожидает, что Народно-освободительная армия КНР вмешается в случае возникновения проблем.

В то время как за договор о прекращении огня РФ расплатилась потерей части «мягкой силы» – азербайджанцы недовольны тем, что на их территории расквартировались российские войска, – у Пекина есть пространство для маневра, особенно в случае с Азербайджаном, который желает закрепить свое положение одного из ключевых узлов «Пояса и пути». Баку также видит себя в качестве центра трансъевразийского телекоммуникационного коридора, который соединит точки обмена трафиком во Франкфурте и Мумбае, дополняя китайскую инициативу «Цифровой шелковый путь». В этой связи AzerTelecom и China Telecom подписали в 2019 году меморандум о сотрудничестве.

Больше всех может проиграть Иран. Предлагаемый «Нахичеванский коридор» – плохая новость для Тегерана. Сейчас грузы из основной части Азербайджана в его изолированный эксклав идут через северный Иран. Согласно новому договору, Тегеран лишится сборов за транзит.

Это еще больше подстегнет Иран к подписанию стратегического пакта, о котором он по-тихому вел переговоры с Китаем на протяжении последних пяти лет. Утверждается, что проектом соглашения предусматривается выделение 400 миллиардов долларов в течение 25 лет на сферы транспорта, энергетики, телекоммуникаций и безопасности в Иране. После очередного раунда переговоров, проведенного в Пекине в начале октября, бывшему спикеру парламента Али Лариджани, доверенному лицу верховного лидера, было поручено закрыть сделку.

Таким образом, Китай может стать одним из тех, кто больше всех выиграл в результате заключения соглашения о прекращении огня, получив новый маршрут для «Пояса и пути» и дополнительные рычаги воздействия на Иран во время важных переговоров.

Нима Хоррами – научный сотрудник Арктического института.

Временные, слазь. Китайский Beidou вместо американского GPS

01 декабря 2020,

В столице Эфиопии Аддис-Абебе, шумном и хаотичном городе с 4,8-миллионным населением, огромную популярность приобрела услуга Deliver Addis: приложение отправляет еду к месту нахождения клиента с поразительной точностью.

Секрет такой точности кроется в китайских спутниковых технологиях, изначально разработанных для военных целей.

Своим бурным ростом приложение частично обязано спутниковой навигационной системе Beidou, последние достижения которой подчеркивают успехи Пекина в глобальной борьбе за доминирование в области данных.

Миюки Кога, владелец японского ресторана в африканском мегаполисе, отмечает, что с момента его переезда 13 лет назад «информация о геолокации смартфонов улучшалась семимильными шагами». «Благодаря этому нам даже удалось успешно управлять поставками во время пандемии коронавируса».

Долгое время в авангарде этой технологии стояли США, запустившие первый спутник, который сейчас составляет Глобальную систему позиционирования (Global Positioning System, GPS), еще в 1978 году. Но GPS, долгое время бывший единственным игроком на рынке, теперь уступает место Beidou.

Модель навигационной спутниковой системы Beidou. Китайская международная выставка торговли услугами 2020 год,Пекин. © Reuters

Китай завершил создание Beidou в июне этого года, а разработка началась в 1994 году. Нельзя сказать, что Пекин преследовал сугубо экономические цели.

По информации Nikkei, данные американской спутниковой компании Trimble демонстрируют, что столицы 165 из 195 основных стран – или 85% таких столиц – все чаще стали наблюдаться с помощью спутников Beidou, чем GPS.

Целых 30 спутников Beidou непрерывно передают сигналы в Аддис-Абебу, что в два раза больше, чем в системе США. Во многом это связано с необходимостью связываться с недорогими смартфонами из Китая.

Первоначально GPS был разработан для военных целей, включая наведение ракет и отслеживание позиций войск. Разрабатывая спутниковую технологию, конкурирующую с американской системой, Пекин тем самым может усилить свой военный потенциал и создать угрозу для Вашингтона.

Сегодня борьба за доминирование в области данных ведется не только на орбите далеко над Землей, но и в океанах.

В мае исследовательское судно китайского правительства Xiang Yang Hong 01, внезапно появившееся у северо-восточного побережья американской территории Гуама в глубине Тихого океана, вызвало серьезное беспокойство у стран региона.

Переходы китайского морского научно-исследовательского судна Xiang Yang Hong 01 за последний год зафиксированы службой слежения MarineTraffic.

Несмотря на то, что Пекин неоднократно повышал напряженность в Южно-Китайском море, где он претендует на суверенитет над подавляющим большинством области, а также в водах Восточно-Китайского моря, где он сталкивался с Японией, инцидент на Гуаме можно назвать экстраординарным.

«Внимание Китая переключилось на интересы в тихоокеанском регионе», – заявил Ясухиро Мацуда, профессор международной политики Токийского университета.

Nikkei изучил деятельность 34 китайских правительственных судов через веб-сайт MarineTraffic, отслеживающий движение судов по всему миру на основе общедоступных данных из автоматических систем идентификации.

Отслеживаемые переходы Xiang Yang Hong 01 показывают, что его перемещения возле американских владений Гуама и Северных Марианских островов осуществлялись по систематической схеме. На Гуаме находится американская военная база.

Переходы в Индийский океан осуществлялись через стратегический “коридор” Малаккского пролива. «Данный маршрут пересекается с областью интересов стратегии “Один пояс, один путь” (“the Belt and Road”), которую продвигает Китай», – сказал Коичи Сато, профессор Университета Дж. Ф. Оберлина.

В течение этого года по 4 ноября тринадцать таких кораблей проплыли в Тихом океане за пределами «первой островной цепи» – архипелагов у восточноазиатского побережья, включая Окинаву, Тайвань и Филиппины. Одно китайское судно простояло около Антарктиды около трех с половиной месяцев.

Корабли, которым якобы поручено исследование морских ресурсов, могут тайно собирать данные для использования в военных целях, например, для составления карт будущих маршрутов подводных лодок. По сообщениям, китайские военные активизируют операции с привлечением подводных лодок, и информация об океанских течениях и географии морского дна является ключом к реализации их планов.

В эпоху, когда все технологии становятся вовлечены в информационную войну, Китай выходит в новые области конкуренции: космос, киберпространство и даже так называемое “превосходство мозга”.

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Китай зажигает «искусственное солнце»: введён в эксплуатацию термоядерный реактор HL-2M Tokamak

05.12.2020 Геннадий Детинич

В пятницу почти без отставания от графика в исследовательской лаборатории в Чэнду, провинция Сычуань, принят в эксплуатацию экспериментальный термоядерный реактор HL-2M Tokamak. Установка пришла на смену реактору HL-2A. Новый реактор позволит китайским учёным проводить эксперименты с плазмой, разогреваемой до температуры 150 миллионов °C, что в три раза больше, чем позволял HL-2A. И это в десять раз больше, чем внутри Солнца!

Последние проверки перед запуском термоядерного реактора в лаборатории в Чэнду. Источник изображения: STR/AFP

Экспериментальный термоядерный реактор HL-2M Tokamak станет новым, более совершенным полигоном для изучения течения термоядерных реакций. Разогретая до сверхвысоких температур магнитоактивная плазма внутри реактора удерживается магнитным полем. По словам учёных, реактор HL-2M может удерживать плазму до 10 секунд.

Изучение процессов в лаборатории поможет довести разработку установки до создания экспериментального реактора, который начнут строить в Китае в следующем году, и до промышленного прототипа, который планируется построить к 2035 году. Переход к полномасштабной эксплуатации термоядерной энергии Китай рассчитывает осуществить к 2050 году.

Установка в сборе. Источник изображения: STR/AFP

Также работа реактора HL-2M Tokamak может помочь в развитии международного проекта ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor), в рамках которого на юге Франции строится термоядерный реактор с участием ведущих стран, включая Россию, Китай, США, Японию и других. Как и HL-2M Tokamak, реактор ITER будет разогревать изотопы водорода до 150 миллионов °C. Поскольку реактор ITER будет введён в эксплуатацию в период с 2023 по 2025 годы, эксперименты на китайском реакторе HL-2M могут помочь в осуществлении проекта. Ждём интересных результатов!

Источник: scmp.com

Китайский аналог Aurus Komendant вышел в продажу

От Алексей Шмидт -05.12.2020

Фото: Hongqi

На рынке «Поднебесной» стартовали продажи нового премиального внедорожника марки Honqi. Автомобиль получил название e-HS9 и представляет собой аналог российского люксового SUV Aurus Komendant.

Разработкой внешнего облика машины занимался известный в автомобильных кругах дизайнер Джойс Тейлор, прежде работавший в Rolls-Royce.

Длина внедорожника составляет 5209 мм, ширина – 2010 мм, высота – 1731 мм. Колесная база ровна 3110 мм.

В салоне установлен большой дисплей, объединяющий виртуальную приборную панель и экран «мультимедии». Здесь же размещен сенсорный блок управления «климатом» и электронный селектор трансмиссии.

Фото: Honqi

Приводят в движение e-HS9 два электрических двигателя, установленные на передней и задней оси. Мощность первого составляет 218 лошадиных сил, а второго – 333 «силы».

С места до первой «сотни» китайский «Аурус» разгоняется за четыре секунды. Запас хода равен 460 – 510 километрам на полном заряде батареи.

Стоимость «топовой» версии внедорожника составляет 729 тысяч 800 юаней или 8 миллионов 300 тысяч рублей по текущему курсу.