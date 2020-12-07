В Алжире растаскивают радиоактивные обломки, зарытые Францией в 1960-е после испытаний

07.12.2020, 5:48, Новости дня

В алжирской Сахаре под небольшим слоем песка хранятся тонны радиоактивных обломков техники, которые более полувека хранятся там после ядерных испытаний Франции, передаёт France 3. На заброшенных полигонах часто добывают медь и другие драгметаллы, поэтому учёные и ассоциации по ядерному оружию призывают обе страны извлечь опасные отходы и обезопасить эти районы.

Он принимал непосредственное участие в ядерных испытаниях Франции в Алжире. Жан-Клод Эрвьё, инженер-электрик, участвовал в 9 из 17 взрывов и сохранил десятки фотографий этих событий.

ЖАН-КЛОД ЭРВЬЁ, бывший электрик: Мы жили там, по двое или четверо.

С 1957 по 1967 год в Сахаре было развёрнуто две базы. Именно здесь он жил в 1500 км от столицы Алжира. Во время первого взрыва по всей этой территории французская армия расставила тонны техники, чтобы изучить ударную волну бомбы.

ЖАН-КЛОД ЭРВЬЁ: Мы увидели повсюду вокруг эпицентра искарёженные обломки. Обломки, танков, каркасы самолётов, грузовики… Мы не хотели подходить, потому что, скажу я вам, это всё же опасно.

В 1966 году Франция демонтировала эти объекты. Перед тем, как уехать, военные зарыли в песок на небольшую глубину самолёты, получившие дозу радиации, бронированные машины, а также некрупное оборудование. Остаётся ли эта техника там до сих пор? Министерство обороны не пожелало ответить на этот вопрос.

Однако в Лионе Международная кампания за запрещение ядерного оружия (ICAN) и независимый Центр мониторинга за вооружением получили доступ к засекреченным военным документам — в частности, к этому списку техники.

ЖАН-МАРИ КОЛЛЕН, официальный представитель французского отделения ICAN: Существует целый список, который может подтвердить количество закопанных отходов, а также географические координаты мест, где они были закопаны.

Спустя 54 года после последнего взрыва до сих пор неизвестно количество заражённых объектов и их местоположение.

ЖАН-МАРИ КОЛЛЕН: Министерство вооружённых сил открывает доступ к этим спискам, которые, получается, существуют. К (информации. — ИноТВ) о траншеях, которые были сделаны, с техникой, которая в норме должна находиться внутри, и это позволяет провести опись того, что там остаётся.

Последние проведённые там съёмки показывают, что место заброшено, ограда поломана, а на земле по-прежнему хорошо видны потенциально заражённые обломки. Власти Алжира решили оставить эту зону без изменений, несмотря на её опасность.

В 2008 году учёный Ролан Деборд ездил на это место, чтобы собрать образцы. У него создалось впечатление, что зону часто посещают.

РОЛАН ДЕБОРД, учёный и соучредитель Независимой информационно-исследовательской комиссии по радиоактивности (CRIIRAD): Мародёры спустя более чем 60 лет по-прежнему приходят, чтобы подобрать провода. Они жгут пластик, всё, что вокруг, чтобы достать медь. И такая деятельность по повторному использованию по-прежнему происходит на этом объекте.

Учёный взял образец этой радиоактивной лавы, которая получилась в результате неудачного испытания. Этот образец потом вернули в Алжир.

БРЮНО ШАРЕЙРОН, глава лаборатории CRIIRAD: Вы видите на этом графике высокий уровень заражения цезием-137. Также есть заражение плутонием, так что это на самом деле радиоактивные отходы с длинным периодом полураспада, которым совершенно нечего делать в местах, куда может попасть любой желающий.

Сейчас эти ассоциации требуют, чтобы Франция и Алжир извлекли заражённые обломки и обезопасили старые ядерные объекты. C 60-х годов в этом районе не было проведено ни одного широкомасштабного санитарного исследования.

Дата выхода в эфир 04 декабря 2020 года.