 

Великобритания спешит до брексита депортировать в ЕС просителей убежища

07.12.2020, 5:48, Новости дня

В преддверии окончания переходного периода в рамках брексита Британия спешит депортировать в Евросоюз просителей убежища, в том числе и предполагаемых жертв торговли людьми, пишет The Guardian. Как отмечает издание, в скором времени, после окончательного разрыва с Брюсселем, Лондон может лишиться такой возможности, если, конечно, Великобритания не достигнет с ЕС других договорённостей по этому вопросу.


Reuters

Великобритания в преддверии брексита спешит депортировать из страны просителей убежища, пишет The Guardian. С января следующего года Соединённое Королевство больше не сможет возвращать их в Евросоюз, однако попытка управиться с этим делом до крайнего срока может лишить людей возможности для прохождения надлежащей проверки.

Так, на этой неделе из Британии должны быть депортированы десятки просителей убежища, в том числе предполагаемые жертвы торговли людьми.

Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател в преддверии брексита ускорила темпы по проведению операций по депортации, в результаты чего дела рассматриваются в спешном порядке в обход объявленной ею же политики по выявлению жертв торговли людьми.

В частности, на эту неделю запланированы три рейса, два в Германию и один во Францию, с возможными перелётами в Австрию, Польшу, Испанию и Литву.  

Как отмечает The Guardian, эти рейсы будут выполняться в соответствии с Дублинской конвенцией ЕС, которая позволяет членам блока возвращать просителей убежища в страну Евросоюза, где те подали заявление о его предоставлении. Британия сохранила за собой это право на время переходного периода в рамках брексита.

Однако в скором времени Лондон уже не сможет принудительно депортировать просителей убежища, которые прошли через другие страны ЕС. Произойдёт это в том случае, если Британия не заключит с ЕС другое соглашение о передаче просителей убежища, отмечает The Guardian.



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