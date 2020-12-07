В Америке представили новую систему для запуска космических спутников

07.12.2020, 5:46, Новости дня

Американская компания Aevum предлагает больше не использовать ракеты-носители для запуска спутников на низкую орбиту Земли. Для этого сгодится и самолет, утверждают представители разработчика.

Новая система получила название Ravn X. Речь идет о беспилотном летательном аппарате, который со своего борта может производить запуски в космос каждые три часа.

Автономный самолет не очень-то и велик. Размах крыльев в нем составляет всего-то 18 метров, а длина – 24 м. Взлетная масса – 25 тонн, что позволяет предполагать низкие затраты топлива на взлет и посадку. Он поднимается в воздух и запускает спутники весом до полутонны, отмечают авторы проекта. Иначе говоря, запуски космических аппаратов, предназначенных для коммерческого использования, будут намного дешевле.