Ученые напомнили об уникальности Солнечной системы

07.12.2020, 5:46, Новости дня

Группа ученых из Копенгагенского университета провела сравнительный анализ более одной тысячи звездных систем. В результате исследователи получили очередные доказательства того, что наша Солнечная система – уникальное явление.

Прежде всего, большой редкостью является наличие восьми больших планет в системе, отмечают астрофизики. Кроме того, у нас очень удачно расположены орбиты планет, которые практически не пересекаются даже с относительно небольшими небесными телами, прилетающими из галактического пространства.

Наконец, наличие обитаемой планеты Земле – это и вовсе уникальное явление. Ученые, конечно же, предполагают существование внеземной жизни. Однако до сих пор она нигде не обнаружена.