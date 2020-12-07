В межзвездном пространстве обнаружили неизвестное излучение

07.12.2020, 5:46, Новости дня

Вышедшие за пределы Солнечной системы космические аппараты «Вояджер-1» и «Вояджер-2» позволили ученым сделать еще одно научное открытие, сообщают авторы публикации в Astronomical Journal.

При помощи зондов удалось зафиксировать ранее неизвестный тип излечения, который невозможно обнаружить в пределах Солнечной системы з-за мощного излучения от нашего светила.

Потоки электронов, как считают исследователи, спровоцированы ударными волнами. Вся странность в том, что данные лучи летят со скоростью, приближающейся к световой. Однако скорость ударных волн, которые стали для них движущей силой, примерно в 670 раз меньше. Ученые продолжают искать ответ на вопрос о механике данного явления.