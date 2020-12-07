 

Пожар на рынке в Ростове-на-Дону ликвидировали

07.12.2020, 5:30, Новости дня

Возгорание на рынке в Ростове-на-Дону, где в воскресенье загорелся павильон с пиротехникой, полностью ликвидировали, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС РФ по Ростовской области.

«В 16:06 мск зафиксирована ликвидация открытого горения на рынке «Классик» в Ростове-на-Дону», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Напомним, на рынке загорелся торговый павильон с пиротехникой на площади 200 кв. метров. Информации о пострадавших не поступало. В результате пожара начали взрываться петарды и фейерверки. Причиной возгорания в павильоне с пиротехникой на рынке «Классик» в Ростове-на-Дону могла стать неисправность электрооборудования.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.06 / Разработан способ быстрого и экономичного получения детали из титанового сплава

14.08 / Ученые изучили место гибели парохода «Челюскин»

24.06 / Из-за Парада Победы в Москве ограничат движение транспорта

03.10 / Компания Chery в сентябре увеличила продажи в РФ в 2,5 раза

24.06 / Переговоры США и России в Вене по ядерным вооружениям: ясности нет

01.11 / Редкое купе Toyota 2000GT продали на аукционе

17.10 / В Одессе вернули имя маршала Жукова «декоммунизированному» проспекту

14.10 / Закрыв пропасть расизма, США стали бы богаче на триллионы долларов

20.10 / Уиллис снялся в рекламе аккумуляторов в образе полицейского из “Крепкого орешка”. Видео

06.08 / В поместье Трампа проникли подростки с АК-47

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска