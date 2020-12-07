Пожар на рынке в Ростове-на-Дону ликвидировали
07.12.2020, 5:30, Новости дня
Возгорание на рынке в Ростове-на-Дону, где в воскресенье загорелся павильон с пиротехникой, полностью ликвидировали, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС РФ по Ростовской области.
«В 16:06 мск зафиксирована ликвидация открытого горения на рынке «Классик» в Ростове-на-Дону», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы.
Напомним, на рынке загорелся торговый павильон с пиротехникой на площади 200 кв. метров. Информации о пострадавших не поступало. В результате пожара начали взрываться петарды и фейерверки. Причиной возгорания в павильоне с пиротехникой на рынке «Классик» в Ростове-на-Дону могла стать неисправность электрооборудования.
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