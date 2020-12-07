Бомбардировщики США стали чаще появляться у границ РФ на Балтике

07.12.2020, 5:30, Новости дня

Число полетов стратегических бомбардировщиков США у границ РФ в зоне ответственности Балтийского флота резко возросло, сообщил командующий флотом адмирал Александр Носатов

В 2020 году «зафиксировано более тысячи разведывательных самолето-вылетов вблизи государственной границы в зоне ответственности Балтийского флота», сказал Носатов. Он отметил, что это «примерно на полторы сотни больше», чем в 2019 году. При этом стратегические бомбардировщики США в 2020 году приближались к границам РФ более 10 раз, а в 2019 году «были отмечены всего два таких случая». Кроме того, «впервые за все время стратегические бомбардировщики совершили групповые перелеты», пишет «Красная звезда».

Носатов признал, что «все это не может не беспокоить», необходимо «дальнейшее укрепление» ПВО. Он рассказал, что «балтийское небо защищают истребительный авиаполк, вооруженный самолетами Су-27, соединение ПВО, на вооружении которого состоят зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф», отдельный зенитный ракетный полк, вооруженный ЗРК «Тор-М2», средства ПВО надводных кораблей». Отмечается, что «силы ПВО флота ежегодно участвуют в практических ракетных пусках на полигонах Ашулук и Капустин Яр, и результат этих пусков неизменно высокий».

Напомним, Носатов рассказал, как РФ ответит на наращивание войск НАТО у границ Калининградской области. Через год в Калининградской области появится мотострелковая дивизия в составе армейского корпуса береговых и сухопутных войск Балтийского флота сообщали источники.