 

Мнение: Стандарты сообщества

07.12.2020, 5:16, Разное

Смешное в Фейбуке.
В мордокниге забанили заместителя главы офиса Зеленского, за то, что тот посмел заявить, что на Украине надо бороться с внешним управлением, имея ввиду США и МВФ. После этого негодника сразу заблокировали, потому что такие заявления "не отвечают стандартам сообщества".

Удивляться тут конечно не стоит – Трампа в Твиттере по полной цензурируют в открытую, а тут какой-то мелкий клерк из колониальной администрации на 7 году внешнего управления призвал с ним бороться. Тьфу на него и растереть. Свобода слова не отвечает стандартам этого сообщества.

Само собой, помимо прочего, Татаров был объявлен агентом Кремля и ФСБ. Но это уже стандартная история. Любой, кто против внешнего управления на Украине, это агент ФСБ. Это тоже, своеобразный "золотой стандарт" этого "соообщества".

Источник: Colonel Cassad



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