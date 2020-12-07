Мнение: Стандарты сообщества

07.12.2020, 5:16, Разное

Смешное в Фейбуке.

В мордокниге забанили заместителя главы офиса Зеленского, за то, что тот посмел заявить, что на Украине надо бороться с внешним управлением, имея ввиду США и МВФ. После этого негодника сразу заблокировали, потому что такие заявления "не отвечают стандартам сообщества".

Удивляться тут конечно не стоит – Трампа в Твиттере по полной цензурируют в открытую, а тут какой-то мелкий клерк из колониальной администрации на 7 году внешнего управления призвал с ним бороться. Тьфу на него и растереть. Свобода слова не отвечает стандартам этого сообщества.

Само собой, помимо прочего, Татаров был объявлен агентом Кремля и ФСБ. Но это уже стандартная история. Любой, кто против внешнего управления на Украине, это агент ФСБ. Это тоже, своеобразный "золотой стандарт" этого "соообщества".