 

Кипр экстрадировал экс-советника главы Росрыболовства Юрия Хохлова

07.12.2020, 5:02, Разное

Кипр выдал РФ бывшего советника главы Росрыболовства Юрия Хохлова, обвиняемого в мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру РФ.

Хохлов уже доставлен в Москву в сопровождении сотрудников ФСИН и Интерпола.

В 2016 году сотрудники ФСБ задержали Хохлова при получении взятки в размере нескольких млн долларов (в уголовном деле Хохлова фигурирует сумма в 7 млн долларов).

За неделю до задержания Хохлова уволили из Росрыболовства. В агентстве «Новой газете» тогда пояснили, что «активно помогали» ФСБ в проведении оперативных мероприятий.

Оперативная разработка Хохлова началась в феврале 2016 года после отмены итогов выборов ректора Камчатского государственного технического университета (КамчатГТУ), единственного российского вуза, готовящего специалистов рыбной отрасли и занимающегося научным обоснование объемов допустимого улова (ОДУ).

В течении семи дней Росрыболовство должно было заключить контракт с новым руководителем вуза, но из Москвы прилетела комиссия, в которую входил и Юрий Хохлов. По итогам работы комиссии выборы ректора КамчатГТУ были отменены. Решался вопрос с новыми выборами и утверждением ректора вуза.

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Хозлов обвиняется в покушении на мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В 2018 году его задержали правоохранители Кипра.

Источник: Новая газета



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