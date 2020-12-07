 

Специалисты советуют не отключать Wi-Fi на ночь

07.12.2020, 4:52, Новости дня

С точки зрения безопасности отключение Wi-Fi роутера на ночь не имеет никакого смысла, утверждают эксперты. Разговоры о том, что это якобы поможет избежать взлома, являются чистой выдумкой.

Для того чтобы атаковать устройства через Wi-Fi, нужно находиться в непосредственной близости от них. Например, у окна или дверей вашей квартиры. Как раз ночью-то сделать это труднее, чем днем.

Однако Wi-Fi роутеры все же нуждаются в защите. Специалисты советуют менять пароль на свой – оригинальный. Причем, он не должен быть простым. И лучше, чтобы логин не содержал названия самого устройства, как это делают многие производители. В этом случае злоумышленники сразу получают подсказку, где искать уязвимости.



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