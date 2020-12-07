 

В смартфонах OPPO Reno5 Pro+ установят датчики Sony на 50 Мп

07.12.2020, 4:52, Новости дня

Новая модель смартфона OPPO Reno5 Pro+ получит не только доступ к пятому поколению беспроводной передачи данных, но и мощные датчики для камер на 50 Мп, произведенные в компании Sony.

Ожидается, что официальная презентация данного гаджета состоится 10 декабря. Reno5 Pro+ 5G станет самой дорогой версией из новой линейки продукции OPPO.

Как отмечают эксперты, столь мощный видеодатчик именитой японской фирмы этот смартфон получи первым в мире. Кроме того, здесь предусмотрена установка 12-мегапиксельного блока с двукратным зумом. Впрочем, источники упоминают о возможности установки дополнительного 16-Мп блока и 2 Мп датчика. Также в смартфоне, скорее всего, будет использован процессор Snapdragon 865.



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