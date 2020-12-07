В Китае тестируют производство чипов на 8-нм техпроцессе N+1

07.12.2020, 4:52, Новости дня

Новое поколение чипов на техпроцессе N+1 поколения 8 нм проходит тестирование в Китае. Испытания проводит компания SMIC.

Также данный разработчик отчитался о результатах проверки возможности организовать производство на техпроцессе 7 нм. Напомним, что примерно год назад та же компания запустила производство на 14 нм. Тогда же было объявлено, что в 2020 году будут пробовать технологию FinFET второго поколения.

По мнению экспертов, специалисты китайской компании сумели достичь в этом деле хороших успехов. По крайней мере, это следует из сделанных руководством заявлений, отмечают аналитики. И все же для подтверждения данного факто стоило бы дождаться выпуска на рынок реальных электронных гаджетов.