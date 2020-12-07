 

В Польше предложили запретить компартию

07.12.2020, 4:36, Новости дня

Генеральный прокурор и министр юстиции Польши Збигнев Зебро обратился в конституционный суд страны с просьбой запретить в республике деятельность коммунистической партии.

«Генеральный прокурор подал в конституционный суд заявление об обнаружении несоответствия целей и задач политической партии «Коммунистическая партия Польши» конституции республики Польша», – передает РИА «Новости» сообщение генпрокуратуры Польши.

Инициатива проверки компартии исходила от физических лиц, уточняется в сообщении. Как отметили в генпрокуратуре, граждане обратили внимание на «практику тоталитарных, коммунистических методов, противоречащих конституции Польши». В частности было заявлено об упоминании компартией «тоталитарных методов и практики деятельности нацизма, фашизма и коммунизма». В польской прокуратуре посчитали, что местные коммунисты «хотят захватить власть путем революции».

«Анализ, проведенный генеральной прокуратурой, показал, что члены коммунистической партии Польши оспаривают демократический порядок Польши. Цели партии тождественны целям других коммунистических партий, осуществлявших тоталитарную власть в коммунистических государствах XX века. Ее члены прямо призывают провести революцию по образцу Октябрьской революции в России, после которой власть захватили большевики», – заявили в прокуратуре.

Напомним, в 2016 году президент Польши Анджей Дуда подписал закон о запрете пропаганды коммунизма, по которому со следующего года в стране будут переименовывать «коммунистические» названия.



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