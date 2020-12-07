Власти Джорджии отказались менять ради Трампа «правила игры» на выборах

07.12.2020, 4:36, Новости дня

Глава штата Джорджия Брайан Кемп, которого президент США Дональд Трамп попросил созвать заседание местного законодательного собрания, не будет этого делать, сообщил вице-губернатор Джорджии Джефф Данкан.

Данкан заявил, что «на этом этапе выборов» в штате «определенно не собираются менять правила игры», а «продолжат следовать букве закона». Сам Данкан – однопартиец Трампа, голосовал за действующего президента США. При этом он заявил: «Я горжусь тем, что мы можем оценить результаты голосования по итогам проведенного трижды подсчета голосов». По его словам, «выборы были проведены абсолютно честно». Он раскритиковал Трампа за «дезинформацию» о нарушениях на выборах, передает ТАСС со ссылкой на CNN.

Напомним, Трамп заявил, что Кемп должен созвать заседание местного законодательного собрания, чтобы обсудить итоги выборов. По утверждению Трампа, он «легко и быстро» выиграет Джорджию, если проверить подписи избирателей на присланных по почте бюллетенях. Ряд сторонников Трампа считают, что местные легислатуры (законодательные собрания) могут назначить дружественных ему выборщиков вопреки результатам голосования.