 

Мадуро в день выборов призвал оппозицию Венесуэлы к диалогу

07.12.2020, 4:36, Новости дня

После парламентских выборов в Венесуэле всем политическим силам следует вступить в переговоры, сообщил президент страны Николас Мадуро.

Он заявил, что «согласен с идеей» экс-главы кабмина Испании Хосе Луиса Родригеса Сапатеро о необходимости «общенационального диалога с участием всех политических партий Венесуэлы». Мадуро пояснил, что речь идет как о политических силах, принявших участие в выборах, так и о тех, кто в выборах не участвовал. Диалог должен вестись при «участии всех секторов экономики и общества», сказал он. По словам президента, требуется провести «оценку национальной повестки, повестки экономического восстановления», передает РИА «Новости».



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