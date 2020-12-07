 

Мнение: В Тель-Авиве расстреляли офицера Моссад

07.12.2020, 4:22, Разное

В Тель-Авиве неизвестные расстреляли машину, в которой якобы находился высокопоставленный офицер Моссад Фахми Хинави.

Машину расстреляли вечером 5 декабря к юго-востоку от центра Тель-Авива. Нападавшие знали маршрут движения автомобиля и когда он остановился на красный свет, расстреляли его, после чего скрылись. Кто именно выступил исполнителями и заказчиками неизвестно, но по понятным причинам, эта история рассматривается через призму обещанного иранского ответа за убийство Фахризаде. Стоит помнить, что после убийства Сулеймани, в Афганистане был сбит (предположительно, новейшей иранской зенитной ракетой известной сейчас как "№358") воздушный командный пункт ЦРУ, где вместе с другими ЦРУшниками, предположительно погиб куратор спецопераций ЦРУ на Ближнем Востоке Майкл Д'Андреа.

Если информация об убийстве Хинави подтвердится, то это безусловный успех иранских спецслужб, которые делом докажут, что могут проводить подобные операции на территории Израиля. Моссад не подтверждает и не опровергает сообщения о гибели Хинави.

Источник: Colonel Cassad



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