Названы смартфоны, которые реже всего тормозят и зависают

07.12.2020, 3:58, Новости дня

По мнению аналитиков Master Lu, реже всего тормозят и зависают смартфоны OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Limited Edition, созданные на основе процессора Snapdragon 865. «Серебро» в данном рейтинге завоевал Samsung Galaxy W21. А третье место разделили между собой Redmi Note 9 Pro 5G и Redmi Note 9 5G.

Самое интересное, что две последние модели относятся к эконом-классу. И процессоры, использованные для их производства, никогда не входили в ТОП-списки, отмечают специалисты.

Оказывается, отсутствие зависаний и торможение в работе появляются не только тогда, когда гаджет откровенно «слаб». Важно, чтобы в устройстве отдельные части не конфликтовали между собой, а фирменная оболочка соответствовали начинке.