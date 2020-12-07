 

Названы смартфоны Samsung, которые первыми получат Android 11 и One UI 3.0

07.12.2020, 3:58, Новости дня

Южнокорейская компания «Самсунг» объявила о начале установки на свои смартфоны фирменного дополнения к операционной системе Android 11, получившего название One UI 3.0.

Данная прошивка уже получила статус стабильной. А получат ее первыми Galaxy S20, отмечают представители разработчика.

Данную оболочку уже устанавливают на указанные модели, в том числе и на усовершенствованные версии с поддержкой формата связи 5G и на «Ультра 5G» двадцатого Galaxy. Обновление предлагают корейским пользователям, жителям США и большинства стран Евросоюза. Следующими на очереди будут модели Galaxy S10, Note 20 и некоторые другие современные гаджеты, выпускаемые сейчас под брендом компании Samsung.



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