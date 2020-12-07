Мнение: Инструкция для женщин: из рапана в нерыбу

07.12.2020, 3:44, Разное

Ну вот кучу похожих писем рапанов мы прочитали за два дня, одну рыбу и одну почти-нерыбу.

И теперь давайте разбираться, как может выглядеть инструкция для женщин-рапанов, которые быстро хотят стать нерыбами.

В чем отличие от инструкции для мужчин?

Принципиально ни в чем, но у женщин есть специфическая особенность – они женщины.

Несмотря на то, что женщинам стать нерыбами сложней, по итогу получается проще, поскольку остальные женщины отстают точно так же, и если женщина еще только приближается к нерыбе, она уже обгоняет других женщин. Среди мужчин нерыб больше и нельзя быть рыбой, чтобы успешно конкурировать с мужчинами с равной ОЗ.

С ОЗ такая ситуация. С одной стороны ОЗ дает неоспоримое преимущество, с другой стороны нет. Потому что ищут себе партнеров все среди тех, чья ОЗ такая же, а то и больше. А чтобы иметь преимущество за счет ОЗ, вы должны симпатизировать людям с ОЗ меньше. А ОЗ – это не только экономика. Это и имидж, для любви имидж очень важен, и образование, и профессия, и семья. И другие ресурсы. Люди устроены так, что они практически не рассматривают как возможных партнеров тех, с кем у них большой мезальянс.

Мы говорили, что мужчины иногда могут быстро стать из рапана нерыбой, опираясь на свою мужественность.

Многие глупые женщины в короне равенства думают, что женщинам тоже надо опираться на что-то типа мужественности, чтобы прокачаться.

Конечно нет.

Женщина может быстро стать из рапана нерыбой, если будет опираться на свою женственность.

Так устроен ресурс любви (и ресурс секса тоже), что без осознания и принятия гендерных правил, ваши границы не станут хорошими.

Принимать гендерные правила – это значит иметь адекватную самооценку. Вот как для прокачки имиджа необходимо реалистично и адекватно увидеть себя, иначе получится ДЖМ, воображающая себя СЖД и беда-печаль, так и для прокачки любви (и секса) необходимо принять и полюбить свой гендер, а гендер – это гендерная разница. Если вы говорите, что любите свой гендер, но отрицаете гендерную разницу, это то же самое, как если бы вы сказали, что любите свой большой нос, но считаете его маленьким. Или что вы любите свой возраст 50+, но не видите разницы с 20+. Видеть разницу – это и значит видеть адекватно.

Любить свою женственность – это хорошо видеть разницу между женщинами и мужчинами и любить эту разницу.

Это касается всего, и имиджа, и секса. Вам нравятся мощные крупные мужчины, но вы любите гендерную разницу, и это даст вам возможность быть изящной и нежной. Если разницу вы не полюбите, то вы можете и сами хотеть быть такой же мощной и крупной как мужик. И имидж ваш будет так себе, прямо скажем. Если вам нравится мужская борода, линия щетины на щеках, бритый мужской затылок, но вы любите гендерную разницу, вам не придет в голову, что вам бы тоже пошла борода, бритый череп и волосатые ноги. Вы любите мужскую красоту и любите разницу, поэтому можете быть красивой женщиной.

Некоторые женщины в короне равенства ненавидят женственность, а некоторые отрицают разницу иначе, и любя женственность, обесценивают мужественность. Мужчины у них неуклюжие грубые обезьяны, а красота непременно женского рода. И это тоже фрустрация ресурсов любви, секса и имиджа. Эти ресурсы требуют обязательно учитывать границы гендеров.

Если вы внимательно рассмотрите письма рапанов, которые я привела в большом количестве вчера и сегодня, вы увидите, что все женщины-рапаны имеют проблемы с гендерными границами, со всеми границами у них проблемы, и с гендерными конечно тоже.

Незамужние женщины-рапаны всегда почти напирают на мужчин танком. Стоит какому-то симпатяшке зазеваться, рапан тут же хватает его за шкирку и тащит. Одинаковы все влюбленные одинокие рапаны, в них нет ни грамма женственности. Сравните вот эту с этой. Никакой разницы нет.

У замужних женщин-рапанов женственности не больше. Такие же хабалки, не дающие мужьям спуску ни в чем, охаживающие скалками. А те, кто уже в отношениях, но пока не замужем, паровозят, чтобы заставить идти с ними в загс.

Все рапаны как клоны и у всех отсутствуют нормальные гендерные признаки. Иногда в имидже сохраняются, если они понимают, что не должны выглядеть как мужики, что им надо подчеркивать то, что их от мужчин отличает. В этом случае имидж у рапанов нормальный из-за нормальных границ в имидже и это позволяет им кого-то привлечь. Но отношений не получается, потому что дальше границы теряются.

Одно время меня изумляло, почему мужчины, говоря о женщинах-нерыбах и особенно женщинах-рыбачках, всегда почти употребляют слово “женственная”. Это говорили даже о внешне андрогинных женщинах, похожих на мальчиков. Одни мужчины имели в виду, что такие женщины сексуально привлекательны, другие обращали внимание, что те дают им почувствовать себя мужчинами во всех смыслах этого слова. Это значит – быстро настраивают мужчин на романтический лад, пробуждают их влечение. У нерыб не бывает проблем с тем, что в них видят “только друга”, когда им хочется большего. Любой отмороженный онегин разогревается, если женщина-нерыба обращает на него ласковый взгляд.

Это часто мешает другим женщинам увидеть нерыб и особенно рыбачек. Кажется, что они ничего не делают, а мужчины тянутся сами, активизируются, ухаживают, предлагают что-то. Тогда как рапанам ничего. Конеееееечно, завистливо тянут рапаны, им все и тааааак дают. Так говорила бы Марта про Риту, не видя, что в то время как сама она ведет себя как базарная баба, Рита проявляет уважение к гендерным границам. Не только к гендерным, к любым границам человека, но в том числе и к гендерным, если общается с человеком другого пола.

Я сейчас расскажу историю, как одна девушка-рапан стала нерыбой.

А вы, как и в случае с мужской инструкцией, попробуете вычленить из истории общие правила.

Даша была рапаном.

Хотя она была довольно юной еще, но с мужчинами и мальчиками общалась активно и делала это как настоящий рапан. Если ей кто-то нравился, она сама ему писала и гнала паровоз. Ничего, кроме секс-онли, не получалось, но Даша и разглядеть этого не могла, ей казалось, что она сама остывала или что парень попался какой-то не такой. Она не только сливалась, она и убегала, роняя тапки, и корону-кровопийцу любила кормить, делая мужчинам больно. В общем пользовалась пыточным арсеналом как опытный рапан. Подружки все как одна называли Дашу классной, отец не чаял в ней души, незнакомые парни лайкали ее инстаграм, в общем у Даши не было повода усомниться, что с ней все в порядке. Однако когда она однажды забеременела, парень сказал ей, что ни за что не хочет отношений, Даша сделала аборт, ничего не сказав отцу. Аборт вызвал некоторые осложнения, а отец, узнав, был вне себя и взял с нее клятву, что больше она не сделает такой ошибки и родит ребенка, если что. После этого Даша решила выбирать мужчин тщательней, спать только с влюбленными, и оказалось, что влюбленных в нее мужчин нет. Многие были согласны с ней переспать, но даже пальцем шевельнуть ради этого не хотели. Оказалось, что парни не просто “не горят”, но даже и теплыми редко бывают. Им все равно.

Это было так обидно, что Даша написала одному мужчине, в которого была давно безответно влюблена. Он был взрослым, женатым, другом ее отца. Даша попросила помощи, пригрозив, что в противном случае что-нибудь сделает с собой, потому что условия этого мира ей не нравятся и оставаться в нем она не хочет. По большому счету, Даша пыталась вытащить щипцами возможность общаться с этим мужчиной, но он ей действительно помог.

За месяц ежедневных разговоров ему удалось втолковать ей гендерные правила, а главное красоту этих правил, логичность и удобство для тех, кто эти правила знает.

Как-то Даша пришла на тусовку, где было много незнакомых парней. Один парень ей понравился и он то и дело смотрел на нее. Раньше Даша сама подошла бы к нему тут же, чтобы не тянуть. Но теперь она понимала, что достаточно ее улыбки. Она улыбнулась и отвернулась. Он так и не подошел к ней, но нашел ее в соцсетях. Они разговорились, и если раньше Даша с первой минуты разговора думала бы, как поживей двинуть паровоз в сторону встреч и шуток о сексе, теперь она наоборот понимала, что ей лучше наладить общение до того, как парень будет делать шаги к физическому сближению. Она рассказывала ему о музыке, которую любит, показывала фотографии своих работ, а когда он упоминал свои интересы, расспрашивала его. Она была общительной, но держалась в границах дружеской симпатии, давая парню возможность узнать ее получше. Он несколько раз туманно намекал ей, чтобы было бы неплохо встретиться, но она не перехватывала его инициативу, а продолжала общаться в дружеском русле.

На третий день такого общения парень стал писать ей, что она поместила его во friend-zone.

– Почему? – удивилась Даша. Она и правда удивилась, ведь он не делал ей ни одного прямого предложения.

– Ну ты же не думаешь, что мне интересна вся эта болтовня о музыке и кино?

– Я думала тебе интересно, – честно сказала Даша и почувствовала разочарование.

Она поймала себя на том, что раньше возможно обрадовалась бы такому грубоватому подкату, но теперь ей стало обидно, что общение с ней парень назвал болтовней.

Парень стал говорить ей, что ему нравится ее задница и губы. Даша ответила, что ей жаль, что общение его не интересует. И перестала ему отвечать.

– Эй, – написал парень на следующий день. – Я обидел тебя? Но я имел в виду, что ты красотка и поэтому я не могу с тобой дружить.

– Я не обиделась, – ответила Даша. – Но у нас разные интересы.

Парень сказал ей, что если она надумает выпить с ним коктейли, чтобы она сообщила ему.

Даша удалила контакт парня и забыла о нем. На самом деле забыла.

Постепенно что-то стало меняться и в ней и в отношении к ней парней. Это произошло не сразу, но вскоре она заметила, что с ней стали разговаривать менее грубо и даже обходительно. Она тоже старалась быть вежливой и не давать повода грубить ей или похабно с ней шутить. Ей понравилось вести себя как хорошая и приличная девушка, а ведь раньше она представляла такую роль очень скучной и совсем не секси.

У нее даже имидж поменялся. Она перестала рисовать агрессивные стрелки и красить челку в радужные цвета. Она перестала все время жевать жвачку и вести себя расхлябанно, громко смеяться и материться. Она дизайнер по профессии и легко нашла новый образ и стиль. Одна старая подруга сказала ей:

– Ты стала какой-то обычной, пропала твоя индивидуальность, выглядишь старше, как девушка, которая хочет замуж.

Даша сначала расстроилась, но потом подумала, что эта подруга сама все время жалуется, что у нее нет парня, но всем своим видом показывает, что парни ей не нужны, а это совсем нелогично.

Потом приятель прислал Даше переписку в чате парней, где они обсуждали Дашу. Несколько мальчиков писали, что Даша красотка и они хотели бы замутить с ней, а один резко написал, что им с ней ничего не светит. Это был симпатичный парень. И на него Даша стала поглядывать в компании и заметила, что он смущается. Заметив его неловкость, она перестала. А раньше обязательно бы активизировалась, чтобы помочь Стесняше. Но здесь она решила, что если по какой-то причине ему дискомфортно, она не хочет этого. Она это сделала не от досады, а из чувства такта.

Это стало переломным моментом. Она научилась уважать мужчин не только как людей, но и как мужчин. После этого в поле Даши начались волшебные перемены. Несколько одноклассников влюбились в нее по очереди, один популярный парень, который когда-то ее бросил, стал одержим идеей ее вернуть и Даша еле отделалась от него. Она совсем не хотела возобновлять отношения с ним, не только потому, что он ее бросил, но и потому, что ей было неприятно вспоминать, как она себя тогда вела. Ей хотелось начать новую жизнь. Тот влюбленный парень везде писал, как он любит Дашу, посвящал ей рэп, и все вокруг стали обсуждать, какая она фамфаталь.

Сейчас она не стремится иметь отношения. А с ней зато многие стремятся. Ей наоборот захотелось заниматься учебой и спортом, на радость отцу. Но она не исключает, что будет с кем-то встречаться, просто не хочет торопиться. А та самая подруга попросила ее помочь ей поменять имидж. Все сделали вывод, что такой успех у Даши из-за перемен в имидже, она стала вдруг сексапильной и женственной, нашла выгодный образ. Но Даша считает, что женственной ее сделал не имидж, скорее новый имидж стал следствием того, что она научилась уважать правила.

Готовы, друзья? Попробуете вычленить из этой сложной истории простую инструкцию? Хотя все изменения в Даше происходили внутри, следствия этих изменений проявились во внешних событиях. Но нас будут интересовать именно внутренние изменения.