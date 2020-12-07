 

По факту гибели людей при падении крана в Самарской области завели дело

07.12.2020, 3:42, Новости дня

По факту гибели двух человек в результате падения крана с моста в Волгу у села Климовка Самарской области возбуждено уголовное дело, сообщило Следственное управление СК РФ по региону.

«Следственным отделом по городу Сызрань <…> возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»)», – приводит ТАСС сообщение.

Инцидент произошел в воскресенье в районе села Климовка, с технологического моста в Волгу упал гусеничный кран, в результате погибли двое мужчин. Еще трое получили травмы, двоим из них оказывается медицинская помощь, третий от госпитализации отказался. Водолазы поискового-спасательной службы обследовали местность, на понедельник запланирован поиск погибших.

В ликвидации последствий задействованы 26 человек и 12 единиц техники, в том числе от МЧС – три единицы техники и семь человек.

В ноябре при строительстве многоэтажного здания в Москве облицовочная плита со строительного крана сорвалась на жилой дом, пострадали рабочие.



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