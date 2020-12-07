Боня рассказала о попытках изнасиловать ее в детстве

07.12.2020, 3:42, Новости дня

Телеведущая и бывшая участница «Дома–2» Виктория Боня рассказала, что в детстве ее несколько раз пытались изнасиловать.

Как сообщила Боня в интервью в YouTube-шоу «Лучше правду», впервые такой случай произошел, когда она с подругой после дискотеки решила пойти в гости к новым знакомым. Тогда «девочкам чудом удалось вырваться», передает РЕН ТВ. Боня рассказала, что они бежали ночью по улице босиком, так как даже не успели обуться.

В 15 лет Боня с той же подругой была в гостях у мужчины вдвое старше нее. Когда девочки захотели уйти, тот «превратился в дьявола» и начал угрожать им топором. Боня рассказала, что мужчина схватил ее за куртку и пригрозил отрубить девочкам головы.

«И так он гонял нас до четырех утра: прижигал сигаретами, наставил синяков – у меня до сих пор остались шрамы от той сигареты. Слава богу, что мы его просто загоняли, и в итоге он все-таки открыл дверь», – сообщила Боня, по словам которой, позднее выяснилось, что мужчина был сексуальным маньяком и изнасиловал в ее родном городе нескольких девочек.

«Я смотрю назад и думаю: как же мне всегда помогал бог. Меня столько раз могли убить, изнасиловать, покалечить… Но в самые страшные моменты я вставала на колени и молилась, читала наизусть «Отче наш». Это всегда меня спасало», – сообщила Боня.

Напомним, бывший участник группы «Чай вдвоем», певец Стас Костюшкин признался, что в детстве его изнасиловали. Костюшкин объяснил, зачем рассказал об этом: «Я боюсь за детей! За всех, не только за своих! Мы должны об этом говорить».