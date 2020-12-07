Представлена концепция создания российской орбитальной станции

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07.12.2020, 3:42, Новости дня

Внутренний объем российской орбитальной станции, которую предлагается создать, будет больше, чем у «Мира» и российского сегмента МКС, следует из материалов РКК «Энергия».

В документах представлена концепция создания станции. Планируется два этапа: в 2025–2026 годах – строительство станции общим внутренним объемом в 136 кубометров, в 2026–2028 годах – увеличение объема до 464 кубометров. На первом этапе хотят построить станцию из базового, узлового и шлюзового модулей для двух космонавтов. На втором этапе добавятся еще четыре модуля: платформа обслуживания, производственный, коммерческий и складской. На станции сможет разместиться до четырех космонавтов. Жилой объем станции «Мир» составлял 376 кубометров, а у российского сегмента МКС равен 189 кубометров, передает РИА «Новости».



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