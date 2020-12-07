 

Мнение: Ликвидированный украинский террорист

07.12.2020, 3:28, Разное

Для интересовавшихся фотографией из этого поста https://colonelcassad.livejournal.com/6382061.html
Фото трупа украинского ССОшника ликвидированного на границе России и Украины во время истории описанной каналом "Серая зона".


Фото вот отсюда https://twitter.com/StasSwanky/status/1335673260143468546

Этот труп на Зеленском, при котором продолжается подобная деятельность. Крови на руках этого клоуна становится все больше.

Источник: Colonel Cassad



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