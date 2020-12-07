Мнение: Ликвидированный украинский террорист

07.12.2020, 3:28, Разное

Для интересовавшихся фотографией из этого поста https://colonelcassad.livejournal.com/6382061.html

Фото трупа украинского ССОшника ликвидированного на границе России и Украины во время истории описанной каналом "Серая зона".



Фото вот отсюда https://twitter.com/StasSwanky/status/1335673260143468546

Этот труп на Зеленском, при котором продолжается подобная деятельность. Крови на руках этого клоуна становится все больше.