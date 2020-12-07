Мнение: О долгих последствиях «лёгкого» ковида

07.12.2020, 3:26, Разное

Говорят, уже миллионы людей переболели CoVID-19 вообще без симптомов. Чуть ли не каждый четвёртый. Я и сам слышал от знакомых, что им рассказывали их знакомые, как троюродный племянник одного знакомого случайно сдал тест на антитела и неожиданно увидел высокий уровень иммуноглобулина. Но даже вспомнить не смог, когда же он болел…

Впрочем, есть уже много людей, которые болели CoVID-19 легко – без реанимаций и госпитализаций, на дому с пригоршней таблеток и литрами тёплых травяных настоев. Такие есть и среди тех, кого знаю лично. Но вот вопрос – что бывает дальше, после того, как человек переболел?

Снова слово тому, о ком я уже рассказывал.

Прошло около месяца после моего выздоровления от COViD-19. Переболел я в лёгкой форме: температура не зашкаливала, хотя и держалась 9 дней с небольшим светлым промежутком в середине болезни. Серьёзной одышки не возникало, КТ не делал. В общем полёт нормальный, но есть два но:

– Определённые ухудшения когнитивных функций : тяжелее сосредоточиться, стал забывать больше дел, иногда реально важных, периодически есть ощущение «тумана в голове». Готов был бы списать это на мнительность, если бы не реакция переболевших коллег, когда начинаешь об этом говорить. А она почти всегда одинаковая: «Да, да, точно, а я думал/думала это только у меня!». И обязательно парочка примеров собственной постковидной рассеянности, по примеру моей убранной в холодильник флэшки.

– Запахи . Они вернулись примерно через неделю, но до сих пор, чтобы ощутить что-то, нужно поднести это прямо к носу. Заходя к комнату, или выходя на улицу, я практически не ощущаю запахов места. Всё для меня пахнет одинаково – воздухом. Конечно, если на кухне что-то сильно подгорело или у подъезда чадит машина, я это чувствую, но тонкая палитра утрачена полностью. Надеюсь, что временно.

Понимаю, что по сравнению с многими историями, немалая часть которых развивалась на моих глазах, это сущие мелочи…

О чём это всё говорит?

Первое. CoVID-19 – всё-таки не просто ОРВИ. И даже, скорее, совсем не ОРВИ, хотя заражение идёт респираторным путём. Это системное заболевание, которое поражает и лёгкие, и сердце, и почки, и нервные окончания, и даже нейроны головного мозга. Насколько обратимо – вопрос всё ещё дискуссионный.

Второе. Даже лёгкая форма не обходится без долгоиграющих последствий. И Бог весть, как долго они продлятся, а также насколько всё это обратимо.

И третье. Болезнь всё же легче предупредить, чем лечить. Да, крепкий иммунитет – это прекрасно, однако же эшелонированная оборона лучше однолинейной. Пейте витамины, гуляйте на свежем воздухе, но всё же – социальное дистанцирование, маски в людных местах и особенно в транспорте, а также элементарная гигиена обязательны.

А вы как, рискуете или бережётесь?