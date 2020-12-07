Хомчак: Если мы говорим, что разведение сил нужно, чтобы там не стреляли, значит каждый солдат на фронте должен понимать – в результате нам отдают нашу землю

07.12.2020, 3:10, Новости дня

Если военного решения конфликта на Донбассе нет, значит, должны быть какие-то другие варианты. Первый пункт всех договоренностей – это прекращение огня. Такое мнение в интервью изданию “Факты”, опубликованном 5 декабря, высказал главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак.

“Без этого дальше нельзя действовать. Например, на разминирование территории потребуются десятилетия. Там же столько накидано всего. Систематически гибнут гражданские люди, которые нарываются на какие-то взрывоопасные предметы, уже не говорю о военных. Вот мы прекратили огонь четыре месяца назад. Противник в основном тоже прекратил. Однако часто устраивает провокационные и прицельные обстрелы. Чтобы их не было, нужно или выполнять приказы, что у них не получается, или сделать так, чтобы мы друг друга не видели. Хорошо ли это? Мне как военному, конечно, нет, потому что мы не вернули нашу территорию и не вышли на границу нашей страны. Но еще раз повторю, что армия – это инструмент в руках политиков”, – отметил Хомчак.

Он подчеркнул, что руководство Украины хочет прекратить эту войну, причем “не на поддавках и не на российских условиях”.

“Но сегодня многие трактуют так: если ты разговариваешь с врагом, значит, ты согласился на его условия. А как можно договориться, не разговаривая? Мы сегодня подменяем понятия, придумываем двойные, тройные стандарты и начинаем ими манипулировать. А надо все оценивать по результатам… Я не участник. И не хочу им быть и не буду. Переговоры очень сложные, ведь Россия хочет на них господствовать и доказать всему миру, что она ни при чем, что на Донбассе якобы гражданская война. Седьмой год идет война, из них полтора года длилась активная фаза. Вспомните, чем закончилось сидение в окопах в Первую мировую. Были там победители? Нет. Так, может, будем учить историю?” – сказал главнокомандующий ВСУ.

По его словам, если разведение сил необходимо, то нужно разводить. Но не сразу, ведь там есть участки, где “каждый сантиметр полит кровью, люди отдавали за это свои жизни, поэтому просто так мы эти участки не можем покинуть”.

“Если мы говорим о том, что разведение сил ради того, чтобы там не стреляли, значит, каждый солдат на фронте должен понимать, что в результате нам отдают нашу землю, а не просто мы отошли, и все. Тысячи солдат находятся в окопах. Именно они в первую очередь должны понимать и верить, что если они делают такой-то шаг, то этот шаг принесет определенный результат. Иначе мы не сможем ни прекратить огонь, ни силы развести”, – отметил Хомчак.

Отвечая на вопрос, какой он видит победу в войне, главнокомандующий ответил: “Я для себя формулирую так: когда наши пограничники вернутся на прежнюю границу Донецкой и Луганской областей с Российской Федерацией и когда мы вернем все украинские земли. Над мировоззрением людей, находившихся в оккупации, придется работать не год и не два”.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. На переговорах в Минске присутствуют представители боевиков “ДНР” и “ЛНР”.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров “Нормандской четверки” – Украины, Франции, Германии и России, посвященный урегулированию конфликта на Донбассе. В итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле “всех на всех” до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Договоренности были выполнены частично, в частности дважды состоялся обмен удерживаемыми лицами.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

По данным Хомчака, с начала перемирия на Донбассе погибли четверо украинских военных, еще 14 получили ранения; при этом ВСУ на 99% выполняют задачу не открывать огонь в ответ на провокации боевиков.