 

Guardian – вакцину от коронавируса в Великобританию доставят военными самолётами

07.12.2020, 3:06, Новости дня

С целью избежать возможных задержек на границе, вызванных брекситом, британское правительство планирует доставлять вакцину от коронавируса военными самолётами, пишет The Guardian. Отмечается, что до конца года в Великобританию планируют поставить 5 миллионов доз вакцины, а после 1-го января — ещё 35 млн.


Reuters

Десятки миллионов доз вакцин от коронавируса, произведённой в Бельгии, будут направлены в Великобританию военными самолётами с целью избежать задержек в портах из-за брексита, пишет The Guardian, ссылаясь на информацию, полученную в британском правительстве.

Как пишет издание, поставки начнутся с 1-го января, в том случае, если доставки медикаментов по дорогам, поездами и по морю будут сопровождаться задержками. The Guardian отмечает, что данный шаг показывает готовность правительства к серьёзным задержкам в портах и аэропортах, вне зависимости от того, будет ли заключена сделка по брекситу или нет.

Новости о возможных поставках вакцины по воздуху появились после того, как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Борис Джонсон договорились о продолжении переговоров по брекситу, отмечает издание. Впрочем, вне зависимости от того, будет достигнута сделка или нет, на границах Великобритании будут осуществляться дополнительные проверки товаров.

Британские политики, знающие о планах доставлять вакцину военными самолётами, заявили, что будут рассмотрены и другие способы доставки. К примеру, для этой цели можно будет задействовать специальную экспресс-доставку, организованную в 2019 году в преддверии брексита.
Издание напоминает, что в Великобританию уже было поставлено 800 тыс. доз вакцины Biontech. Ожидается, что к концу года количество доз увеличится до 5 млн, а после 1-го января ожидается поставка ещё 35 млн. доз. 



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