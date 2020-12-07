Опубликовано самое детальное фото пятна на Солнце

07.12.2020, 3:04, Новости дня

При помощи телескопа имени Дэниела Иноуэ, установленного в самой крупной солнечной обсерватории, удалось сделать самый четкий снимок одного из пятен на нашей звезде, сообщат СМИ. При этом фото получилось очень качественным, на нем видны даже самые мелкие детали. Видны отметины, диаметр которых составляет всего 20 км. Такое разрешение в 2,5 раза выше, чем было достигнуто до сих пор.

По словам ученых, на оборудование данной обсерватории они полагают большие надежды. Объект все еще находится в стадии создания. Поэтому использовать его в полной мере пока нельзя.

Однако и первые полученные результаты позволяют полагать, что в ближайшем будущем ученым удастся сделать немало важных научных открытий.