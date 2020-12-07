 

Компания Origin Space займется разработкой месторождений на астероидах

07.12.2020, 3:04, Новости дня

О намерении наладить промышленную разработку месторождений на астероидах заявили в китайской компании Origin Space. Работы вступят в активную фазу примерно через два года, сообщают представители предприятия.

Кроме того, компания отправит свою миссию на Луну. Цель та же – найти ценные минералы на спутнике Земли, добыть их и доставить сюда. Разумеется, стоимость ископаемых должна оказаться выше, чем все затраты, связанные с организацией полета.

По ловам экспертов, в пределах досягаемости современных космических аппаратов находится примерно 9 тысяч астероидов. На некоторых из них ценных металлов может оказаться больше, чем на всей Земле. Например, стоимость астероида 16 Psyche оценена в 10 квинтиллионов долларов. Если его по частям доставить на Землю, можно окупить любые затраты.



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