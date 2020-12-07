Мнение: Матерый человечище

07.12.2020, 3:00, Разное

Чубайса проводили из Роснано; можно сказать, что он ушел оттуда под улюлюканье со всех сторон. Даже вполне ему лояльные либеральные журналисты и блогеры, высоко оценивающие его деятельность, скажем, во главе Роскомимущества в 90е или даже в РАО ЕЭС в нулевые, именно по поводу Роснано высказывались практически все в однозначно негативном ключе: типа, просидел на какой-то синекуре, толку никакого, кучу госденег растратил не пойми на что – ну и вот теперь, типа, наконец “благополучно соскочил”.

Вот, скажем, отзыв Сергея Шелина с Росбалта: “…его бросили на энергетику, зная, что наведет порядок. И навел. А потом — на нанотехнологии. Тут уж, ввиду абсурдности постановки задачи , толку особого не вышло. Но должен же он был чем-нибудь руководить. И делал это уж точно не хуже прочих наших начальников”. Видно – Сергей изо всех сил пытался сказать что-нибудь доброе, позитивное об этом периоде деятельности “отца приватизации” – но, как честный человек, так и не смог.

А я тут неожиданно вспомнил: ба, да ведь все это уже обсуждалось! Более того – обсуждалось, можно сказать, “на самом высоком уровне”: не какие-то “либеральные публицисты”, а САМ Алексей Анатолич Навальный лично, лицом к лицу, пытался обличить Чубайса за то, что он дурака валяет со всеми этими “нанотехнологиями”. Были же – вспоминал я – не так давно целые ДЕБАТЫ Навальный-Чубайс, и как раз по поводу Роснано!

Стал вспоминать дальше: а ведь, помнится, тогда все или большинство из тех, кто те дебаты слушал, говорили, что в них вроде как выиграл… Чубайс. Что якобы Навальный, даже выйдя против “всероссийского аллергена” со всеми козырями на руках, обличать Чубайса как главу бессмысленной “распильной” конторы – так и не смог поразить змея в честном бою. Прямо по Высоцкому – “супротив милиции он ничего не смог”. Блин, но почему же тогда у меня такие смутные воспоминания о столь примечательном событии? Полез в свой ЖЖ уже как в свой дневник (для этого ведь люди и ведут дневники, не так ли?) – и узнал простую причину: воспоминаний нет, потому что я эти дебаты… не смотрел. И вот почему (моя запись от 2015 года):

Навальный-Чубайс: невидимые дебаты

Поразительно, как свято телеканал “Дождь” блюдет свою “интеллектуальную собственность”: нигде не могу найти видео дебатов Навального и Чубайса! Куда ни ткнешься – везде “видео удалено ввиду нарушения авторских прав”. Обнаружил одну копию – но там уровень звука просто никакой, ничего не слышно. Плюнул, не стал слушать.

Однако подписываться на “Дождь” ради этих дебатов все равно не буду. Общественно-значимые дебаты политиков за деньги – это, воля ваша, какой-то нонсенс, еще одно проявление поднадоевшего кафкианства российской общественной жизни. В конце концов, политики – это все-таки не клоуны, разговаривают они между собой не для развлечения почтеннейшей публики.

Это все равно как если бы работодатель должен был платить за то, чтобы провести собеседование с соискателем должности в его фирме.

Если кто не понял, работодатель в данном случае – это я”.

Вот так. Дебаты Навального с Чубайсом, несмотря на столь шикарную вывеску, не стали событием российской общественно-политической жизни, поскольку их банально НЕ ПОКАЗАЛИ. Причем – не показало уже даже и единственное оппозиционное телевидение, конкретно “Дождь” – не пустило ролик в интернет. Возможно, кто-то действительно решил, что Навальный там выглядел недостаточно убедительно, и поэтому видео решили “придержать”. А может, это сделали представители Чубайса по той же причине? Наиболее вероятна третья версия – приказ “придержать” пришел со Старой Площади.

Потому что, в соответствии с пословицей, “в России надо жить долго”. Сейчас, через 5 лет – ролик с дебатами оказалось очень легко найти. Везде валяется, и в отличном качестве. Что вы думаете? Я сел – и наконец посмотрел.

Так странно смотреть в 2015-й из 2020-го. Я поймал себя на совсем еретической мысли: надо же, как свободно мы жили в 2015 году! Мне б в 2015 такая мысль – про “свободную жизнь” – и в голову бы не пришла. Казалось тогда, свинцовые тучи режима сгустились дальше некуда… Но нет; как правильно говорят пессимисты, “хуже может быть всегда”. Сейчас смотришь – надо же: свободный Навальный, общается напрямую с главой целой госкорпорации, ведущая Ксения Собчак, обсуждают миллиарды бюджетных денег, все такие нарядные – разве что Чубайс кажется не из этой песочницы, выглядит постаревшим добрым волком в окружении веселых… ну, не скажем “козлят”, скажем “ягнят”. Ягнята волка, конечно, “загнали” – но при этом сами себе не верят: там все время классные крупные планы Навального, когда он слушает Чубайса с каким-то детским восторгом на лице, забывая выключить улыбку.

Кстати, меня поразил Навальный на этом видео – он там какой-то удивительно молодой, даже не молодой, а юный, даже детский. Хотелось себя ущипнуть – местами Чубайс буквально как будто в школе выступает, перед пытливыми старшеклассниками. Но это, должен сказать, работает очень в пользу Навального – для меня, по крайней мере. Голос у него привычно высокий и довольно противный, но вот эта неожиданная детскость располагает.

И я бы, кстати, не сказал – при всей моей симпатии к Чубайсу – что Навальный те дебаты проиграл. Нет; вот смотрю из 2020-го – Чубайс великолепно, именно как ПОЛИТИК экстра-класса, отбивался (такого уровня защиты в России вообще не бывает) – но Навальный-то ставил вопросы очень грамотно и почти не давал себя сбить. Я бы по очкам все-таки отдал победу ему. И эта победа дорогого стоит – потому что видно, насколько Навальный на самом деле НЕ ИСКУШЕН в нормальном – то есть предельно жестком, но без воплей и метаний стаканов – политическом публичном противостоянии. Не искушен по банальной причине: не только не дают, но и не с кем.

Чубайс, конечно, тоже не искушен – но он, зараза, МОЖЕТ. Блин, чего его в президенты не выдвигают, кстати?

Интереснейший ролик, всем рекомендую посмотреть. Как ЧБД, только лучше (представил, кстати, что бы было в том невозможном случае, если бы Чубайса каким-то чудом удалось затащить на ЧБД; почему-то уверен, что примерно минут за 20, максимум полчаса “рыжий Толян” заставил бы всех пятерых тамошних “ужасных матерщинников” смотреть на него с таким же детским, упоённым выражением на лице, какое было у Навального).