Она его простила – Личное мнение

07.12.2020, 2:56, Разное

Мы с вами доподлинно не знаем, хайпились на разводе Джиган и Самойлова или нет. Мы можем только предполагать.



Фото: Соцсети

Моё предположение выглядит так: Джиган нассал (в прямом или переносном смысле) своей «святой женщине» на башку с нарощенными патлами, той стало обидно и она заорала: «Ухожу!»

Потом испугалась, дала в задний ход и простила.

Сейчас Джиган пребывает в стадии благодарного грешника, которого простили, а Оксанка радуется периоду без тумаков.

Так выглядит моё видение взаимоотношений в паре Джигана и Самойловой. Его и обсудим.

Хотя бы потому, что многие из вас были в положении Оксаны: прощали мужика, который насрал вам в душу, и расслаблялись, когда тот раскаивался, приносил цветочки или путёвочку на Мальдивы и начинал с вами сюсюкать.

И чем больше людей знали о ваших прошлых семейных проблемах, тем шире вы улыбались на фотографиях в соцсетях, изображая «счастливую жену и маму». И даже, возможно, ощущали суррогат счастья в такие моменты.

Чем смачнее был плевок в вашу душу, тем энергичнее вы пытались его стереть. Забыть. Проехать. Начать всё с чистого листа.

Свой страх остаться без мужика вы похоронили под плитой железобетонного аргумента: «Ради детей».

Так и живёте. Простив то, чего прощать нельзя. Оставшись с тем, от которого нужно было уходить быстрым шагом и не оглядываясь. Испугавшись страшного «в никуда», которое могло и должно было стать вашим новым началом.

Именно так и спускается в унитаз судьба.

Что чувствуете?