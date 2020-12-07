 

В ТЦ на севере Москвы оштрафовали около 60 посетителей без масок и перчаток

07.12.2020, 2:48, Новости дня

Почти 60 посетителей торгово-развлекательных центров, расположенных на севере столицы, оштрафовали за отсутствие масок и перчаток, сообщила главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Людмила Борисова.

«Сегодня, 6 декабря, на севере столицы совместно с сотрудниками полиции и инспекторами объединения был проведен рейд по выявлению нарушителей масочно-перчаточного режима, в ходе которого зафиксировано 57 нарушителей», – цитирует РИА «Новости» Борисову.

Как уточнили в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг, проверки прошли в ТРЦ «Метрополис», ТЦ «Водный» и ТРЦ «Речной».

Борисова отметила, что по каждому случаю инспекторами ОАТИ составлены проколы об административных правонарушениях, по которым в дальнейшем будут вынесены постановления согласно части 2 статьи 3.18 КоАП города Москвы.

«Сумма штрафных санкций, предусмотренных данной статьей, составляет 4 тыс. рублей», – добавила она.

Ранее начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков заявил, что более 66 тыс. человек были привлечены к административной ответственности за нарушение масочного режима на территории Москвы с 1 сентября.



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