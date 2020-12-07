Белоруссия указала на развитие ударных возможностей НАТО в Европе

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07.12.2020, 2:48, Новости дня

НАТО активно развивает ударные возможности коалиционных сил в Европе, сообщил начальник главного управления генштаба вооруженных сил Белоруссии Руслан Косыгин, говоря о ЕвроПРО.

По его словам, «крылатые ракеты с американских баз в Польше, Румынии могут с высокой точностью поражать объекты», в том числе и в Белоруссии. НАТО особое внимание уделяет организации и выполнению комплексных мероприятий, совершенствованию оперативного оборудования национальных территорий стран, с которыми соседствует Белоруссия, сказал Косыгин. При этом акцент, как заявили в Минске, делается на инфраструктуре, обеспечивающей размещение войск НАТО.

Косыгин сообщил, что Польша в ближайшие годы хочет «увеличить численность со 110 тыс. до 200 тыс. военнослужащих», создается «дополнительная дивизия» рядом с границей с Белоруссией. Литва и Латвия действуют в том же духе, передает РИА «Новости» со ссылкой на СТВ.

Напомним, Косыгин заявил, что страны НАТО сохраняют высокий уровень разведывательной деятельности и полетов боевой авиации вблизи государственной границы Белоруссии. Президент республики Александр Лукашенко заявлял, что в альянсе создается военная группировка для захвата западной Белоруссии. НАТО заявило, что не угрожает территориальной целостности Белоруссии.



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