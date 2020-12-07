 

Зеленский посетил передовую в Донбассе

07.12.2020, 2:48, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с украинскими военными на передовой в Донбассе, сообщила пресс-служба его офиса.

Как сообщается на сайте президента Украины, Зеленский «осмотрел боевые позиции и ознакомился с условиями несения службы», поздравил военных с Днем вооруженных сил Украины (отмечается 6 декабря), «вручил им государственные награды и ценные подарки». Зеленский назвал украинских военных «героями» и поблагодарил их. Военные подарили президенту «инсталляцию, составленную из осколков вражеских артиллерийских снарядов».



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