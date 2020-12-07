Первенцы образованнее по сравнению с более поздними детьми — ученые

07.12.2020, 2:26, Разное



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Ученые Университета Хьюстона воспользовались данными многолетнего исследования Project TALENT, которое провели на репрезентативной выборке 377 тысяч американских школьников в 1960 году и повторили спустя 50 лет после первоначальной оценки. В исследовании анализировалось влияние очередности рождения на выбор карьеры в определенной сфере, профессиональные заслуги и социальный статус.

С помощью этой выборки ученые решили проверить две популярные психологические модели, которые связаны с очередностью рождения: поиска ниши и слияния. Модель поиска ниши предполагает, что братья и сестры выбирают конкурирующие стратегии. Первенцы стремятся занять более традиционную нишу в карьере и социальном поведении, поэтому они в основном ориентированы на достижения в учебе и работе, достаточно ответственны и уверенны в себе. Более поздние дети предпочитают быть «мятежниками»: они чаще выбирают творческие профессии, легки на подъем, более открыты и общительны.

Модель слияния предполагает, что первенцы более образованны, потому что с каждым появлением нового ребенка интеллектуальная среда в семье размывается, оставляя более поздним детям меньше стимула для развития.

Результаты исследования показали, что первенцы действительно более образованны и интеллектуально развиты, что позитивно сказывается на их карьерных достижениях. Ученые выяснили также, что первенцы чаще выбирают творческие карьеры, чем их младшие братья и сестры, и делают в ней больше успехов.

По мнению авторов исследования, родителям не стоит зацикливаться на идее, что очередность рождения детей должна сказываться на выборе их профессионального пути. «Просто не удивляйтесь, если ваш первенец захочет стать художником», – отметили ученые.