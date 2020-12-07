Ученые выяснили, кому грозит тяжелая форма COVID-19

07.12.2020, 2:16, Новости дня

Немецкие ученые обнаружили два типа кровяных клеток, при наличии которых коронавирус имеет для пациента особую опасность. Это позволяет заранее предсказать, как человек перенесет болезнь, пишет “Німецька хвиля”.

При тяжелом течении коронавирусной болезни в организме человека часто возникает чрезмерная воспалительная реакция. Воспаляются легкие, а в некоторых случаях сердечная мышца или почки. Часто повреждаются мелкие кровеносные сосуды, повышается свертываемость крови, что может привести к образованию тромбов в легких. В большинстве случаев именно это является непосредственной причиной смерти при COVID-19.

Команда ученых из немецких и нидерландских университетов и исследовательских институтов обнаружила в крови пациентов с COVID-19 ключевой индикатор, способный заранее предупредить о потенциально тяжелом течение болезни. Это мегакариоциты, клетки – предшественницы тромбоцитов, которые играют ключевую роль в системе свертывания крови.

Мегакариоциты обычно расположены в костном мозге. Там они трансформируются в тромбоциты, которые затем попадают в кровь. Однако в некоторых случаях мегакариоциты мигрируют в кровь непосредственно.

По словам одного из авторов исследования, сотрудника Института клинической молекулярной биологии Кильского университета (Германия) Флориана Трана, известны случаи попадания клеток – предшественниц тромбоцитов в кровь тяжелобольных пациентов, например при заражении крови. По его словам, это может указывать на то, что мегакариоциты вызывают чрезмерное свертывания крови, что крайне опасно.

Кроме того, исследователи обнаружили в образцах крови пациентов с COVID-19 большое количество незрелых красных кровяных телец – предшественниц эритроцитов, которые обычно также созревают в костном мозге. Эритроциты отвечают за транспортировку кислорода от легких к органам человека. В то же время большое количество незрелых эритроцитов в крови указывает на недостаток кислорода. Это хорошо известная реакция организма, возникающая при тяжелых легочных заболеваниях.

Таким образом, выявление двух типов незрелых телец в крови может помочь еще на раннем этапе обнаружить риск тяжелого течения болезни и назначить пациенту, зараженному коронавирусом, соответствующее лечение, считают исследователи.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире по состоянию на 6 декабря выявили более 66,8 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией. Умерло от COVID-19 более 1,5 млн, 42,9 млн выздоровели.