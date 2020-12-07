 

Суд арестовал подозреваемых в убийстве киевского музыканта

07.12.2020, 2:16, Новости дня

Суд арестовал на два месяца двух мужчин, 1985-го и 1989 года рождения, которых подозревают в убийстве столичного музыканта. Об этом 6 декабря в Facebook сообщила пресс-служба департамента стратегических исследований Национальной полиции Украины.

“В полицию обратилась женщина, которая сообщила о том, что ее знакомый, музыкант 1955 года рождения, уже несколько дней не выходит на связь. Следствие установило, что двое сообщников убили одинокого 65-летнего киевлянина, который занимался музыкой, чтобы завладеть его двумя квартирами, средствами и другим имуществом”, – сказано в посте.

https://www.facebook.com/DSI.police.ukraine/posts/391128322320522

По данным издания “Страна”, речь идет об известном музыканте и аранжировщике Александре Деревянко, которому было 65 лет. Он работал со многими украинскими звездами. Об исчезновении музыканта стало известно 22 ноября.

Злоумышленники под предлогом обучения игре на музыкальных инструментах попали в квартиру киевлянина, нанесли ему телесные повреждения и задушили. Завладев документами на квартиру, сообщники пытались спрятать труп мужчины в Киевской области. Они замотали тело убитого в пленку и вывезли в один из гаражных кооперативов, где собирались залить тело в бетон.

Мужчинам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного п. 6, п. 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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