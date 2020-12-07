 

Хомчак назвал число кадровых российских военных на Донбассе

07.12.2020, 2:16, Новости дня

На оккупированном Донбассе находится около трех тысяч кадровых российских военных. Об этом в интервью изданию “Факты”, опубликованном 5 декабря, сказал главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак.

“По данным разведки, не больше трех тысяч. Это офицеры-инструкторы и офицеры, помогающие местным командирам. Самый высший чин, который нам известен, – генерал-майор вооруженных сил России [Руслан] Якубов”, – отметил он.

По словам Хомчака, недавно на Донбасс из России прибыло 10 – 12 групп российских снайперов.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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