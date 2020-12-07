 

На задержанного в Петербурге историка Соловья составили протокол о проведении несогласованного публичного мероприятия

07.12.2020, 2:16, Новости дня

Российский историк, политический аналитик и оппозиционер Валерий Соловей, задержанный 5 декабря в Санкт-Петербурге, вторые сутки находится в отделе полиции. Судебное заседание по его делу назначено на начало недели, сообщает издание “Фонтанка” со ссылкой на его адвоката Алексея Добрынина.

По его словам, Соловей обвиняется в организации и проведении публичного мероприятия в форме собрания в центре города без подачи уведомления в соответствии с российским законодательством.

Адвокат отрицает, что политолог принимал участие в подобном мероприятии. Он утверждает, что Соловей не причастен к скоплению людей в месте, где тот гулял перед задержанием.

“Не исключаю, что волокита с назначением судебного заседания напрямую связана с отсутствием доказательственной базы у полиции, подтверждающей законность задержания Валерия Дмитриевича и составление в отношении него протокола об административном правонарушении”, – добавил Добрынин.

В комментарии “Новой газете” 5 декабря Соловей сказал, что обоснование задержания – нарушение масочного режима. Он добавил, что “просто гулял”.

При этом активист Сергей Беляев в комментарии “Фонтанке” сообщил, что в Санкт-Петербурге проходила встреча сторонников движения Соловья под названием “Перемен”, а ее сорвали люди, представившиеся сторонниками движения писателя и экс-боевика “ДНР” Захара Прилепина. Они бросили в толпу дымовую шашку и раскидали листовки, на которых было написано: “От подобных “Перемен” попадет Россия в плен”.

60-летний Соловей – историк по образованию. Он 11 лет работал в МГИМО, где возглавлял кафедру рекламы и связей с общественностью. В 2019 году Соловей заявил об увольнении, поскольку университет “по политическим причинам” не хочет иметь с ним никаких дел.

Как отмечает “Русская служба BBC”, Соловей часто появляется в качестве комментатора в независимых и оппозиционных российских СМИ. Некоторые его прогнозы оказались точными: в 2016 году он предрек назначение Антона Вайно главой администрации президента РФ, а Вячеслава Володина – председателем Госдумы.

21 сентября 2020 года Соловей объявил о начале своей политической карьеры.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.10 / Гинцбург усомнился в коллективном иммунитете к коронавирусу

06.08 / МВД Белоруссии отпустило главу штаба Тихановской

23.11 / МИД Украины проверяет информацию о задержании в России экс-депутата Маркова

10.07 / Эксперт: Китай давно обошел Россию в космосе

02.10 / Трамп высказался против изменения правил дебатов

06.10 / Создателя известного антивируса McAfee обвинили в уклонении от уплаты налогов

14.10 / В Крыму заявили о беспрецедентном спросе на отдых осенью

25.07 / Китай выразил протест США в связи с проникновением на территорию консульства в Хьюстоне

09.08 / Началась видеоконференция доноров по Ливану

04.09 / Индекс Мосбиржи снизился на открытии торгов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска