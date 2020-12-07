France 24 – в Париже виолончелистка устроила карантинные концерты на крыше и в пустых музеях

07.12.2020, 2:12, Новости дня

Виолончелистка Камилла Томас начала устраивать концерты на крыше своего дома в Париже во время первого карантина и быстро завоевала популярность в интернете, рассказывает France 24. Горячий отклик зрителей навёл её на идею для второго карантина: теперь она играет в опустевших музеях и продолжает делиться своей музыкой, чтобы помочь другим справиться с одиночеством и найти вдохновение.

Всё началось в первый общенациональный карантин этой весной: чтобы его пережить, виолончелистка Камилла Томас играла на крыше своей многоэтажки в Париже. Концерт для соседей — способ поделиться своей музыкой.

КАМИЛЛА ТОМАС, виолончелистка: Все испытывают одиночество. Мы ждём, когда кризис пройдёт. Я думаю, несколько произведений, которыми я смогла поделиться с крыши, охватили более широкую аудиторию благодаря соцсетям, видео на YouTube. Это очень волнительно для меня, потому что я чувствую отклик зрителей, даже если я одна на крыше.

«Охватили более широкую аудиторию» — это преуменьшение: это видео, которое снял её муж, посмотрело более 4 миллионов человек на YouTube. Такой большой отклик натолкнул Камиллу на идею для второго общенационального карантина: играть в культурных местах, которые покинуты людьми, например, в Версале, Институте арабского мира и Музее декоративного искусства.

Сегодня она записывает новое видео в другом пустом и волшебном месте: в Музее естественной истории и его впечатляющей Галерее эволюции.

КАМИЛЛА ТОМАС: Так волнительно стоять посреди этого пустого здания, которое может наполниться музыкой.

Этот необычный проект задумала и профинансировала сама Камилла, получив разрешение у музея и помощь режиссёра на волонтёрских началах.

МАРТЕН МИРАБЕЛЬ, режиссёр: (Я думаю, начну оттуда). Сегодня мы должны бороться. Эмоции могут быть оружием, поэтому хорошо использовать их для того, чтобы сделать мир лучше.

КАМИЛЛА ТОМАС: На самом деле всё это — о том, чтобы делиться. Это то, что меня заставляет просыпаться по утрам, и это огонь, который горит внутри: делиться музыкой.

Музыка помогает другим, кто ищет вдохновение во время изоляции и находит в творческой душе, которая демонстрирует своё искусство.

Дата выхода в эфир 01 декабря 2020 года.