Немецкий политик – британцы поспешили с лицензированием вакцины от коронавируса

07.12.2020, 2:12, Новости дня

Лицензирование вакцины от коронавируса в Великобритании прошло слишком быстро, считает немецкий депутат Европарламента Питер Лизе. В интервью для Deutschlandfunk он отмечает, что пока не хватает данных о влиянии вакцины на организм людей разных возрастных групп, особенно лиц от 80 лет, что может обернуться проблемой в дальнейшем.



Reuters

Быстрое лицензирование вакцины от коронавируса в Великобритании является «проблематичным», заявил немецкий депутат Европарламента Питер Лизе. Он отметил, что ЕС исповедует другой подход, требующий большей детальности и большего количества данных.

По мнению Лизе, такой подход надёжнее, пусть он и замедляет процесс. При этом политик выразил надежду, что лицензирование вакцины в ЕС случится до Рождества. Лизе также отметил, что в Великобритании использование вакцины разрешили для лиц от 16 лет, несмотря на недостаточное количество данных. Нехватка данных также пока ощущается и для групп старшего возраста. Как отмечает Лизе, недостаток данных о реакции лиц от 80 лет на вакцину от коронавируса может привести к проблемам при массовой вакцинации в Великобритании.

При этом Лизе отметил, что факт быстрого лицензирования вакцины всего лишь означает, что Великобритания на месяц раньше, чем ЕС, привьёт 400 тысяч человек. Следовательно, большинству англичан придётся ждать вакцины столь же долго, как и немцам и остальным европейцам.

Кроме того, Лизе выразил убеждённость в том, что скептицизм в отношении вакцины не сильно распространён в обществе. По словам политика, в конечном итоге перед центрами вакцинирования будут выстраиваться очереди, и вопрос о необходимости убеждения в прививке просто не будет стоять на повестке дня.