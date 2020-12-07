Космодром «Восточный» готовится к проведению первого в этом году запуска

07.12.2020, 2:10, Новости дня

Ракета «Союз-2.1б» вскоре будет запущена с космодрома «Восточный», расположенного в Амурской области РФ. Как сообщают СМИ, носитель должен вывести на орбиту 36 аппаратов. Кроме того, эксперты напоминают, что это будет первый в этом году запуск с данного космодрома.

Организаторы полета ранее сообщали, что все необходимое оборудование уже доставлено на самолете «Ил-76» и находится в непосредственной близости от стартовой площадки.

Затем появилась информация о завершении заправки ракеты. Во время старта используется разгонный блок «Фрегат». Окончание всех подготовительных работ запланировано на 10 декабря, после чего состоится и сам запуск. Большинство спутников будут использованы для обеспечения жителей РФ широкополосным Интернетом.