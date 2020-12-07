 

Телескоп «Хаббл» зафиксировал угасание самой молодой туманности

07.12.2020, 2:10, Новости дня

Через 20 или 30 лет расположенная в созвездии «Жертвенник» туманность Henize 1357 будет совсем не видна, утверждают астрономы. Они наблюдают за данным объектом при помощи телескопа «Хаббл» уже много лет. При этом ученые отмечают, что это самая молодая из ныне известных земной науке угасающих туманностей.

Как сообщают специалисты из NASA, наблюдения были бы невозможны, если бы в свое время не был запущен в космос легендарный телескоп «Хаббл».

Сегодня есть возможность сравнивать снимки, сделанные в 2016 и 1996 году с нынешними фото. Это бесценная информация, говорят специалисты. Получить ее можно только при помощи современного оборудования и с течением времени. За последнюю четверть столетия туманность существенно изменила свою форму и потускнела.



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