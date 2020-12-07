Переговоры Британии с ЕС оказались под угрозой окончательного срыва

07.12.2020, 1:54, Новости дня

Хотя Великобритания и Евросоюз устранили одно из ключевых противоречий, переговоры о формате будущих отношений и свободной торговле могут окончательно сорваться, если ЕС не пойдет на уступки, пишут британские СМИ.

Как заявили источники Guardian в Брюсселе, сторонам удалось согласовать квоты на вылов рыбы в исключительной экономической зоне Великобритании. Однако источники ITV в британском кабмине заявляют, что прорыва на самом деле не произошло, компромисс не достигнут, передает ТАСС.

При этом по-прежнему сохраняются разногласия относительно условий конкуренции. ЕС требует, чтобы в Великобритании действовали те же экологические, трудовые и социальные стандарты, что и в Евросоюзе. В таком случае Лондону придется соглашаться с нормами ЕС, а не определять собственные. Без такого соответствия ЕС грозит вводить тарифы на британские товары.

Guardian пишет, что Берлин и Париж настаивают на праве ЕС принимать меры против Лондона, если британские законы не будут соответствовать европейским. Лондон же предлагает просто пересматривать условия торгового соглашения, если расхождения станут слишком сильными. Как пишет издание, переговоры могут окончательно сорваться, если ЕС не пойдет на уступки в ближайшие 48 часов.

Напомним, представители Евросоюза и Великобритании в очередной раз не достигли договоренностей по соглашению о свободной торговле. Великобритания покинула ЕС 1 февраля 2020 года после трех лет переговоров об условиях выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде, в который стороны должны согласовать документ о порядке строительства будущих отношений и условиях торговли.