Баскетбольную майку Обамы продали за $192 тыс. на онлайн-аукционе

07.12.2020, 1:22, Новости дня

Школьная баскетбольная майка 44-го президента США Барака Обамы была продана на онлайн-аукционе Julien’s Auctions за рекордные $192 тыс. Об этом 5 декабря сообщил телеканал CNN.

Майка под номером 23 принадлежала Обаме в школьные годы, во время обучения в частной школе Punahou в Гонолулу.

Прежний рекорд – $187 500 за школьную майку – принадлежит спортивной реликвии американского баскетболиста Леброна Джеймса.

На аукционе также была продана майка баскетболиста Майкла Джордана за $320 тыс, в ней спортсмен был в 1984 году, когда объявил о подписании контракта с клубом Chicago Bulls. Предыдущий рекорд за майку Джордана составил $288 тыс.

Обама был президентом США с 20 января 2009 года по 20 января 2017-го.