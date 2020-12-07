Явка на выборах мэра Кривого Рога составила более 35% – Центризбирком

07.12.2020, 1:22, Новости дня

Явка во втором туре выборов городского головы Кривого Рога Днепропетровской области, который состоялся 6 декабря, составила 35,14%. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

В первом туре местных выборов, который состоялся 25 октября, в Кривом Роге проголосовало 36,72%.

В ЦИК отметили, что результаты голосования должны установить до 11 декабря включительно.

https://www.facebook.com/UACEC/posts/1271594909889590

По данным гражданской сети “Опора”, явка во втором туре составила 34,6%.

За место мэра Кривого Рога во втором туре борются Дмитрий Шевчик (“Слуга народа”) и Константин Павлов (“Оппозиционная платформа – За жизнь”), которые 25 октября получили 25,94% и 9,15% голосов соответственно.

В прошедшем 25 октября первом туре выборов мэра Кривого Рога 71-летний Юрий Вилкул набрал 46,27% голосов избирателей, информировал “Первый городской телеканал”. Во второй тур вышел также Шевчик, а Павлов занял третье место и во второй тур не попал.

12 ноября стало известно, что Вилкул третий раз за полтора месяца обратился за помощью к медикам из-за проблем с сердцем, ему сделали операцию. После этого Вилкул снял свою кандидатуру со второго тура выборов.