Археологи нашли самый древний указатель

07.12.2020, 1:16, Новости дня

Самому древнему в мире топографическому указателю более 5 тыс. лет, сообщают ученые из Боннского университета. Недавно археологическая экспедиция, организованная данным вузом, проводила раскопки на территории Судана и обнаружила камень с высеченными символами.

Дальнейшие исследования показали, что находку следует отнести примерно в 3070 году до нашей эры. Однако больше всего ученых поразило содержание написанного на камне текста.

Это указатель, говорят они. На нем отмечена граница неких владений царя Скорпиона. Найден он в русле высохшей реки Вади-аль-Малик. Оказывается, более пяти тысяч лет назад люди не просто владели землей, но и обозначали границы своих владений. Более древние указатели науке пока неизвестны.