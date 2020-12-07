Археологи нашли самый древний указатель

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07.12.2020, 1:16, Новости дня

Самому древнему в мире топографическому указателю более 5 тыс. лет, сообщают ученые из Боннского университета. Недавно археологическая экспедиция, организованная данным вузом, проводила раскопки на территории Судана и обнаружила камень с высеченными символами.

Дальнейшие исследования показали, что находку следует отнести примерно в 3070 году до нашей эры. Однако больше всего ученых поразило содержание написанного на камне текста.

Это указатель, говорят они. На нем отмечена граница неких владений царя Скорпиона. Найден он в русле высохшей реки Вади-аль-Малик. Оказывается, более пяти тысяч лет назад люди не просто владели землей, но и обозначали границы своих владений. Более древние указатели науке пока неизвестны.



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