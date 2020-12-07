Среди людей есть не только «совы» и «жаворонки»

07.12.2020, 1:16, Новости дня

Каждому из нас известны только два основные хронотипа людей. Тех, кто легко встает с постели по утрам, мы называем «жаворонками». А любителей ночных бодрствований – «совами». Но это всего два из шести основных хронотипов людей, говорят ученые.

Последние исследования естественного режима дня в фокус-группах показали, что люди могут быть высокоактивными и умеренно активными днем. То же самое касается и ночи. Таким образом, у нас появляются еще такие типы, как дневной/ночной умеренно/высоко активный.

Комбинация всех этих качеств позволяет определять сразу шесть хронотипов, каждый из которых использует свой внутренний биологический будильник. Таким образом, вставать в шесть утра безболезненно может даже не половина людей, а намного меньше. В исследовании участвовали около 2 тысяч добровольцев.