Мнение: АРЕ и союз с Суданом и Израилем, для противостояния турецкому влиянию в Сомали

07.12.2020, 1:14, Разное

Поступали сообщения о том, что АРЕ сформировал трехсторонний фронт с Израилем и Суданом, пытаясь противостоять турецкому влиянию на Красном море и амбициям президента Турции Эрдогана в регионе.

Ени Сафак, турецкая ежедневная газета, близкая к правительству в Анкаре, сообщила 14 ноября, что высшие военные чиновники АРЕ, Израиля и Судана проведут встречу, дата и место которой не разглашаются, чтобы обсудить вопросы координации безопасности в регион Красного моря и планы по ограничению турецкого влияния в регионе по просьбе АРЕ, поскольку “не все в порядке” с турецким вторжением в Сомали. Газета указала, что во встрече примут участие представители Службы общей разведки АРЕ, заместитель министра обороны АРЕ и командующий Южным Военным регионом АРЕ.

Комментируя рост турецкого влияния в Сомали и присоединение АРЕ к альянсам, генерал-майор Хатем Башат, член египетского парламентского комитета по африканским делам, заявил 16 ноября, что АРЕ хорошо осведомлен о “злонамеренных” действиях Турции в Сомали, направленных на то, чтобы контролировать Красное море. Башат заявил, что АРЕ защитит арабский мир от этих амбиций через альянсы и соглашения, чтобы сформировать лобби, способное противостоять любым угрозам, как это было в Средиземном море через Восточно-Средиземноморский газовый форум.

Влияние Турции в Сомали в последнее время усиливается. 7 ноября Турция объявила о выплате почти 2,4 млн$ из долга Сомали перед Международным валютным фондом.

Между тем, посол Турции в Сомали Мехмет Йилмаз пообещал во время встречи с премьер-министром Сомали Мохамедом Хусейном Робле в Могадишо 6 ноября усилить безоговорочную поддержку Турцией – Сомали.

В тот же день Робл посетил турецкий военный учебный центр Турксом в Могадишо, где похвалил турецких офицеров за их высокий уровень подготовки. Он сказал, что “центр является моделью, которая дает надежду на восстановление армии”.

Турция обратилась в Сомали, чтобы компенсировать влияние, которое она утратила в Судане после ухода бывшего президента Омара аль-Башира, который был стратегическим союзником Эрдогана. Уход Башира положил конец турецким амбициям по контролю над Суданом, что побудило АРЕ приблизиться к Судану и создать военные и стратегические союзы для сохранения арабской безопасности.

14 ноября подразделения элитных египетских сил Saiqa Force и ВВС прибыли на авиабазу Марва в Судане для участия в совместных египетско-суданских боевых учениях под названием Nile Eagles-1, впервые в истории двух стран.

АРЕ пытается воспользоваться нормализацией израильско-суданских отношений для создания альянса, который противостоит турецким амбициям в Красном море. В этом альянсе участвуют не только три партии. Сюда также входит КСА, у которой есть отношения с Израилем, хотя и незадекларированные, учитывая деликатность ее позиции.

Так, что этот альянс может оказаться сильным и успешным – с учетом присутствия Израиля, который опасается турецких и иранских угроз в Красном море.

В принципе, это не первый случай, когда АРЕ пытается создать лобби, способное противостоять Турции, поскольку он ранее сотрудничал с КСА в обеспечении безопасности в Красном море посредством совместных учений по защите судоходства в Красном море от любых угроз.

АРЕ также открыл военную базу Беренис к югу от Красного моря, чтобы противостоять турецким угрозам и амбициям в регионе. Усилия АРЕ по привлечению новых союзников являются хорошим шагом, который окажет эффективное и мощное воздействие, особенно потому, что Израилю необходимо обезопасить регион от любых угроз в Красном море, будь то иранские или турецкие. База Беренис, является крупнейшей в Красном море и в Африке с площадью около 155 000 акров на побережье Красного моря. Цель – защитить арабское побережье Красного моря от любых нападений.

Египет объявил 22 января о начале совместных египетско-саудовских морских учений под названием “Морган-16” в Красном море с целью повысить безопасность на море в регионе и противостоять любым угрозам.

Турция стремится создать зоны влияния на Красном море, учитывая его важность как основного прохода для мировой торговли. Эрдоган воспользовался бедностью и гражданской войной в Сомали, чтобы укрепить свое влияние, контролируя экономические и военные аспекты страны. Это особенно верно в связи с тем, что Сомали обладает огромными нефтяными ресурсами, а Турция страдает от нехватки нефтяных ресурсов. Добавьте к этому выдающееся расположение (Сомали) в Аденском заливе и у входа в Красное море, что делает эту территорию важной турецкой целью

Исполняющий обязанности министра торговли и промышленности Сомали Абдулла Али Хасан заявил на Экономическом форуме Турция-Африка, что торговый обмен между Сомали и Турцией вырос на 37% за последний год, достигнув 206 млн$ по сравнению со 150 млн$ в 2017 г. Напомню, что 30 сентября 2017 г, Турция открыла военную базу – крупнейший турецкий военный тренировочный лагерь за пределами Турции – к югу от Могадишо.

Эрдоган объявил 20 января о начале разведки нефтегазовых запасов в водах Сомали.

По данным Турецкого статистического института, импорт энергоресурсов в Турцию в 2019 г, составил почти 41,1 млрд$.