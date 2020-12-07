 

Балтфлот решили усилить в ответ на наращивание войск НАТО

07.12.2020, 1:00, Новости дня

Командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов рассказал, как РФ ответит на наращивание войск НАТО у границ Калининградской области.

Он подтвердил, что РФ будет укреплять силы на Балтике, причем «прежде всего это обусловлено наращиванием войск НАТО в непосредственной близости от сухопутных границ Калининградской области». Носатов указал, что к российским границам в этом регионе «стянуты одна бронетанковая, несколько многонациональных батальонно-тактических групп, а также другие ударные части и подразделения». 

России «в ответ на эту угрозу» приходится «принимать ответные меры», одной из которых «стало формирование полноценной мотострелковой дивизии». Новая дивизия вошла «в состав армейского корпуса Балтийского флота» и включает в себя «мотострелковые, артиллерийский и отдельный танковый полки», пишет «Красная звезда».

Напомним, о том, что через год в Калининградской области появится мотострелковая дивизия в составе дислоцированного в регионе 11-го армейского корпуса береговых и сухопутных войск Балтийского флота сообщали источники. Создаваемой группировки, считают военные аналитики, будет достаточно, чтобы свести к нулю угрозу нападения НАТО на анклав.



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